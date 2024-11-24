Дабл-дабл (30+10) Скотти Пиппена-младшего помог «Мемфису» победить «Чикаго»
«Гриззлис» взяли верх над «Буллз» (142:131).
Скотти Пиппен-младший установил рекорд карьеры по результативности, набрав 30 очков. Разыгрывающий добавил 10 передач и 2 подбора к своей статистической линейке. Пиппен реализовал 13 из 16 бросков с игры и 3 из 6 из-за дуги.
В составе «Чикаго» форвард Зак Лавин (29) и центровой Никола Вучевич (26) набрали 55 очков на двоих.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
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