Куртуа о напряженных отношениях игроков «Реала» и Алонсо: «Это не соответствует действительности. В раздевалке всегда найдутся люди, немного недовольные тем, что играют меньше»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа не подтвердил напряженность в отношениях между футболистами команды и главным тренером Хаби Алонсо.
– Появились сообщения о том, что Хаби Алонсо теряет контроль над раздевалкой и что между тренером и некоторыми игроками возникла напряженность.
– Не считаю, что у нас плохие отношения с главным тренером.
В раздевалке всегда найдутся люди, которые немного недовольны тем, что играют меньше или играют по-другому. Мы всегда это обсуждаем лично на собраниях, проблем не возникает.
Мне 33 года, и я могу установить порядок в раздевалке, но это делать не нужно, потому что мы все движемся в одном направлении.
Могу сказать, что эти данные не соответствуют действительности. Это просто новости, которые создают много шума, – сказал Тибо Куртуа.
