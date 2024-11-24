Ламело Болл установил рекорд карьеры по результативности, набрав 50 очков в проигранном матче с «Бакс»

«Шарлотт» проиграл «Милуоки» – 119:125.

Ламело Болл набрал 50 очков, 10 передач и 5 подборов, реализовав 17 из 38 бросков с игры, 6 из 17 из-за дуги и 10 из 13 со штрафной линии. Разыгрывающий установил рекорд карьеры, стал вторым игроком в истории «Хорнетс» (после Кембы Уокера), взявшим эту планку, и пятым в нынешнем сезоне НБА.

Брэндон Миллер добавил 32 очка, 11 подборов и 3 передачи. 82 очка, набранных молодыми звездами «Шарлотт», стали лучшим результатом от пары игроков в истории клуба.

32+11+6 от Янниса Адетокумбо и 31+4+4 от Дэмиана Лилларда принесли «Бакс» 4-ю победу подряд.