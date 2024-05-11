Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25
Международный союз биатлонистов (IBU) представил календарь соревнований Кубка мира сезона-2024/25.
Кубок мира по биатлону-2024/25
Первый этап
Контиолахти, Финляндия
30 ноября – 8 декабря
30 ноября – смешанная эстафета и сингл-микст
1 декабря – эстафеты, мужчины и женщины
3 декабря – короткая индивидуальная гонка, мужчины
4 декабря – короткая индивидуальная гонка, женщины
6 декабря – спринт, мужчины
7 декабря – спринт, женщины
8 декабря – масс-старты, мужчины и женщины
Второй этап
Хохфильцен, Австрия
13-15 декабря
13 декабря – спринты, мужчины и женщины
14 декабря – гонки преследования, мужчины и женщины
15 декабря – эстафеты, мужчины и женщины
Третий этап
Анси, Франция
19-22 декабря
19 декабря – спринт, мужчины
20 декабря – спринт, женщины
21 декабря – гонки преследования, мужчины и женщины
22 декабря – масс-старты, мужчины и женщины
Четвертый этап
Оберхоф, Германия
9-12 января
9 января – спринт, женщины
10 января – спринт, мужчины
11 января – гонки преследования, мужчины и женщины
12 января – смешанная эстафета и сингл-микст
Пятый этап
Рупольдинг, Германия
15-19 января
15 января – индивидуальная гонка, мужчины
16 января – индивидуальная гонка, женщины
17 января – эстафета, мужчины
18 января – эстафета, женщины
19 января – масс-старты, мужчины и женщины
Шестой этап
Антхольц, Италия
23-26 января
23 января – спринт, женщины
24 января – спринт, мужчины
25 января – гонки преследования, мужчины и женщины
26 января – эстафеты, мужчины и женщины
Ленцерхайде, Швейцария
12-23 февраля
12 февраля – смешанная эстафета
14 февраля – спринт, женщины
15 февраля – спринт, мужчины
16 февраля – гонки преследования, мужчины и женщины
18 февраля – индивидуальная гонка, женщины
19 февраля – индивидуальная гонка, мужчины
20 февраля – сингл-микст
22 февраля – эстафеты, мужчины и женщины
23 февраля – масс-старты, мужчины и женщины
Седьмой этап
Нове Место, Чехия
6-9 марта
6 марта – спринт, мужчины
7 марта – спринт, женщины
8 марта – гонки преследования, мужчины и женщины
9 марта – эстафеты, мужчины и женщины
Восьмой этап
Поклюка, Словения
13-16 марта
13 марта – индивидуальная гонка, женщины
14 марта – индивидуальная гонка, мужчины
15 марта – смешанная эстафета и сингл-микст
16 марта – масс-старты, мужчины и женщины
Девятый этап
Холменколлен, Норвегия
21-23 марта
21 марта – спринты, мужчины и женщины
22 марта – гонки преследования, мужчины и женщины
23 марта – масс-старты, мужчины и женщины