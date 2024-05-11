Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2024/25

Теги Кубок мира по биатлону Чемпионат мира по биатлону IBU Поклюка Хохфильцен Анси Оберхоф Рупольдинг Нове Место Контиолахти Холменколлен Антхольц расписание турниров Ленцерхайде Биатлон

Международный союз биатлонистов (IBU) представил календарь соревнований Кубка мира сезона-2024/25. 

Кубок мира по биатлону-2024/25

Первый этап

Контиолахти, Финляндия

30 ноября – 8 декабря

30 ноября – смешанная эстафета и сингл-микст

1 декабря – эстафеты, мужчины и женщины

3 декабря – короткая индивидуальная гонка, мужчины

4 декабря – короткая индивидуальная гонка, женщины

6 декабря – спринт, мужчины

7 декабря – спринт, женщины

8 декабря – масс-старты, мужчины и женщины

Второй этап

Хохфильцен, Австрия

13-15 декабря

13 декабря – спринты, мужчины и женщины

14 декабря – гонки преследования, мужчины и женщины

15 декабря – эстафеты, мужчины и женщины

Третий этап

Анси, Франция

19-22 декабря

19 декабря – спринт, мужчины

20 декабря – спринт, женщины

21 декабря – гонки преследования, мужчины и женщины

22 декабря – масс-старты, мужчины и женщины

Четвертый этап

Оберхоф, Германия

9-12 января

9 января – спринт, женщины

10 января – спринт, мужчины

11 января – гонки преследования, мужчины и женщины

12 января – смешанная эстафета и сингл-микст

Пятый этап

Рупольдинг, Германия

15-19 января

15 января – индивидуальная гонка, мужчины

16 января – индивидуальная гонка, женщины

17 января – эстафета, мужчины

18 января – эстафета, женщины

19 января – масс-старты, мужчины и женщины

Шестой этап

Антхольц, Италия

23-26 января

23 января – спринт, женщины

24 января – спринт, мужчины

25 января – гонки преследования, мужчины и женщины

26 января – эстафеты, мужчины и женщины

Чемпионат мира

Ленцерхайде, Швейцария

12-23 февраля

12 февраля – смешанная эстафета

14 февраля – спринт, женщины

15 февраля – спринт, мужчины

16 февраля – гонки преследования, мужчины и женщины

18 февраля – индивидуальная гонка, женщины

19 февраля – индивидуальная гонка, мужчины

20 февраля – сингл-микст

22 февраля – эстафеты, мужчины и женщины

23 февраля – масс-старты, мужчины и женщины

Седьмой этап

Нове Место, Чехия

6-9 марта

6 марта – спринт, мужчины

7 марта – спринт, женщины

8 марта – гонки преследования, мужчины и женщины

9 марта – эстафеты, мужчины и женщины

Восьмой этап

Поклюка, Словения

13-16 марта

13 марта – индивидуальная гонка, женщины

14 марта – индивидуальная гонка, мужчины

15 марта – смешанная эстафета и сингл-микст

16 марта – масс-старты, мужчины и женщины

Девятый этап

Холменколлен, Норвегия

21-23 марта

21 марта – спринты, мужчины и женщины

22 марта – гонки преследования, мужчины и женщины

23 марта – масс-старты, мужчины и женщины

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий