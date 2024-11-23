⚡ Гран-при России. «Невский лед». Дикиджи выиграл короткую программу, Лутфуллин – 2-й, Алиев – 3-й, Гуменник – 7-й
Владислав Дикиджи выиграл короткую программу на Гран-при в Петербурге.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
5-й этап
Санкт-Петербург
«Невский лед»
Мужчины
Короткая программа
1. Владислав Дикиджи – 102,22
2. Глеб Лутфуллин – 93,41
3. Дмитрий Алиев – 92,91
4. Андрей Мозалев – 90,34
5. Семен Соловьев – 88,76
6. Михаил Терновский – 87,17
7. Петр Гуменник – 85,44
8. Александр Мельников – 82,92
9. Макар Игнатов – 82,49
10. Артем Ковалев – 82,33
11. Владимир Ощепков – 73,04
12. Федор Зонов – 67,67
Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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