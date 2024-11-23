Николич о поздних заменах в матче с «Ростовом»: «Это было специально. Мне больше нравится идея проиграть, но понять, кто мы, чем сыграть вничью и оставить вопросы»
Марко Николич высказался о тактических решениях в матче РПЛ с «Ростовом» (1:2).
Замены у ЦСКА произошли на 86-й минуте при счете 1:1.
– Почему замены были сделаны достаточно поздно?
– Это было специально. Хотел увидеть, как проявят себя в такой ситуации футболисты, находящиеся на поле. Это практически наш стартовый состав. Хотел видеть, как они цепляются за мяч, как выигрывают борьбу.
Мне больше нравится идея проиграть, но понять, кто мы и что мы, чем сыграть вничью и оставить после этого вопросы, – сказал главный тренер ЦСКА.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт ЦСКА
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