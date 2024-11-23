Генпродюсер «Матч ТВ» о четырех эмблемах «Спартака» и пяти «Динамо» в расписании тура: «Приношу извинения. Оператор графики отстранен подрядчиком от эфирной работы»
Ранее «Зениту» поставили лого «Спартака» на графике «Матч! Премьер» перед игрой с «Оренбургом». В расписании тура у четырех клубов эмблема красно-белых, еще у пяти – «Динамо».
«Уважаемые зрители!
Сегодня перед стартовым матчем 16 тура Мир РПЛ произошел программный сбой на графической станции подрядной организации – партнера по оформлению трансляций. Из-за этого некоторые эмблемы клубов отображались в эфире некорректно.
Причиной сбоя послужило одновременное открытие нескольких архивных файлов из базы данных. По итогам данного эпизода, оператор графики отстранен подрядчиком от эфирной работы, а наши специалисты предпринимают необходимые усилия для стабильной работы системы на следующих трансляциях.
Приношу вам извинения за произошедшую ситуацию», – написал генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в телеграм-канале.
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