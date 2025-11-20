Генич и Шнякин прокомментируют дерби «Спартака» и ЦСКА
Константин Генич и Дмитрий Шнякин прокомментируют матч «Спартака» и ЦСКА.
Продюсер «Матч ТВ» Сергей Акулинин сообщил, что игру 16-го тура Мир РПЛ «Спартак» – ЦСКА прокомментируют Константин Генич и Дмитрий Шнякин.
Матч пройдет 22 ноября. Начало – в 16:45 по московскому времени.
Шнякин о комментариях Спортса’‘: «Был сильный чувак: «Дмитрий, вы никому неинтересны». То есть увидел новость, зашел, прочел, зашел в комменты и написал: «Вы неинтересны!» Обожаю!»
Шнякин о комментаторах: «Вопрос энергетики. Стогниенко, Минина называют среди любимых, они сбалансированны. Но Генич лучше в футбольных нюансах, Черданцев, Казанский – в интонировании»
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: телеграм-канал Сергея Акулинина
