«Милан» – «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 20:00

«Милан» примет «Ювентус» в матче 13-го тура Серии А.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 20:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

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