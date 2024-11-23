Гран-при Лас-Вегаса-2024. Онлайн квалификации
В субботу утром по московскому времени состоится квалификация к 22-й гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Лас-Вегаса. Начало – в 9:00.
За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:
Квала «Ф-1» в Вегасе – казино: на поул претендуют четыре команды
Лас-Вегас, США
22 ноября 2024 года
Квалификация
1-й сегмент
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.33,186
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,039
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,113
4. Шарль Леклер («Феррари») +0,260
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,264
6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,298
7. Ландо Норрис («Макларен») +0,406
8. Пьер Гасли («Альпин») +0,505
9. Франко Колапинто («Уильямс») +0,560
10. Юки Цунода («РБ») +0,603
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,734
12. Эстебан Окон («Альпин») +0,782
13. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,805
14. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +0,893
15. Лиам Лоусон («РБ») +0,901
Выбыли после первого сегмента:
16. Серхио Перес («Ред Булл») +0,969
17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,072
18. Алекс Албон («Уильямс») +1,239
19. Валттери Боттас («Заубер») +1,244
20. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,298
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