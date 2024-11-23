Гран-при Лас-Вегаса-2024. Онлайн квалификации

В субботу утром по московскому времени состоится квалификация к 22-й гонке «Формулы-1» сезона-2024 – Гран-при Лас-Вегаса. Начало – в 9:00.

За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:

Квала «Ф-1» в Вегасе – казино: на поул претендуют четыре команды

Гран-при Лас-Вегаса

Лас-Вегас, США

22 ноября 2024 года

Квалификация

1-й сегмент

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.33,186

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,039

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,113

4. Шарль Леклер («Феррари») +0,260

5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,264

6. Карлос Сайнс («Феррари») +0,298

7. Ландо Норрис («Макларен») +0,406

8. Пьер Гасли («Альпин») +0,505

9. Франко Колапинто («Уильямс») +0,560

10. Юки Цунода («РБ») +0,603

11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,734

12. Эстебан Окон («Альпин») +0,782

13. Кевин Магнуссен («Хаас») +0,805

14. Чжоу Гуаньюй («Заубер») +0,893

15. Лиам Лоусон («РБ») +0,901

Выбыли после первого сегмента:

16. Серхио Перес («Ред Булл») +0,969

17. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,072

18. Алекс Албон («Уильямс») +1,239

19. Валттери Боттас («Заубер») +1,244

20. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,298

Условия чемпионства Ферстаппена на Гран-при Лас-Вегаса