Молодежную и юношеские сборные России могут вернуть к турнирам в 2026 году (Sport Baza)

Молодежную и юношеские сборные России могут вернуть к турнирам в 2026 году.

Молодежную и юношеские сборные России могут допустить к официальным соревнованиям в следующем году, сообщает телеграм-канал Sport Baza.

В минувшую паузу на матчи национальных команд сборная России с игроками 2009 года рождения в составе провела два матча против команды Северной Македонии. Игры проходили в городе Струмица. По данным Sport Baza, выбор соперника был связан с тем, что УЕФА и ФИФА продолжают поиски возможностей для возвращения юношеских, а затем и молодежной сборной России к официальным матчам. Игры против команды Северной Македонии прошли без эксцессов, что может сыграть на руку российской команде и помочь ей вернуться.

Кроме того, рассматривается вариант, при котором товарищеский матч между сборными Северной Македонии и России может пройти на уровне основных команд. Источники утверждают, что такая встреча возможна в мае-июне 2026 года.

По информации Sport Baza, в начале 2026 года к официальным матчам могут допустить женскую сборную России.