  Глава ФИФА Инфантино: «С нетерпением жду шестого ЧМ Месси. Лео сыграл решающую роль в развитии футбола в США, настоящий посол»
62

Глава ФИФА Инфантино: «С нетерпением жду шестого ЧМ Месси. Лео сыграл решающую роль в развитии футбола в США, настоящий посол»

Глава ФИФА Инфантино: жду Месси на шестом чемпионате мира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино назвал форварда «Интер» Майами и сборной Аргентины Лионеля Месси признанным и уважаемым кумиром в США.

«Действующие чемпионы мира стали первыми представителями КОНМЕБОЛ, получившими право на участие в следующем чемпионате мира, и, несомненно, мечтают завоевать четвертую звезду. Поддерживать такой высокий уровень на протяжении долгого времени непросто, и Аргентине это удалось. Поздравляю всех, всю команду, а также [тренера] Лионеля Скалони и [президента Ассоциации футбола Аргентины] Чики Тапию.

С нетерпением жду, когда Лео Месси сыграет на своем шестом чемпионате мира. Это беспрецедентное событие, которое лишь подтверждает исторический характер чемпионата мира следующего года.

Такие футбольные кумиры, как Месси, сыграли решающую роль в развитии нашего вида спорта в США. Месси – признанный и уважаемый кумир в стране, где преданно следят за американским футболом, бейсболом и баскетболом. Он настоящий посол, продолжающий бить рекорды в МЛС», – сказал Инфантино.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Ole
