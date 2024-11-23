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НХЛ. «Филадельфия» против «Чикаго», «Флорида» примет «Колорадо», «Тампа» – «Даллас», «Рейнджерс» в гостях у «Эдмонтона», «Вашингтон» сыграет с «Нью-Джерси»

«Филадельфия» сыграет с «Чикаго» в регулярном чемпионате НХЛ.

 «Флорида» примет «Колорадо», «Тампа» – «Даллас», «Питтсбург» сыграет с «Ютой», «Вашингтон» – с «Нью-Джерси», «Эдмонтон» будет противостоять «Рейнджерс». 

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
результаты матчей
logoКолорадо
logoТампа-Бэй
logoЭдмонтон
logoОттава
logoСент-Луис
logoСиэтл
logoНью-Джерси
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logoФлорида
logoЮта
logoВегас
logoАйлендерс
logoНХЛ
logoПиттсбург
logoЧикаго
logoРейнджерс
logoВанкувер
logoСан-Хосе
logoКоламбус
logoЛос-Анджелес
logoМонреаль
logoМиннесота
logoКалгари
logoВашингтон
logoДетройт
logoВиннипег
logoБаффало
logoДаллас
logoКаролина
logoБостон
logoФиладельфия
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