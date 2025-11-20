Карасев назначен главным судьей матча «Спартака» и ЦСКА, Левников и Казарцев – на ВАР
Назначены арбитры на матчи 16-го тура Мир РПЛ.
21 ноября (пятница)
«Акрон» – «Сочи»: судья – Сергей Чебан
Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Екатерина Курочкина; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Олег Соколов.
22 ноября (суббота)
«Оренбург» – «Балтика»: судья – Иван Сараев
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Александр Гончар.
«Спартак» – ЦСКА: судья – Сергей Карасев
Помощники судьи – Алексей Лунев, Рустам Мухтаров; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Александр Гвардис.
«Рубин» – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Дмитрий Маликов; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Андрей Иванов.
23 ноября (воскресенье)
«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Владислав Целовальников
Помощники судьи – Андрей Болотенков, Андрей Филипкин; резервный судья – Евгений Галимов; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Анатолий Жабченко; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Пари НН» – «Зенит»: судья – Инал Танашев
Помощники судьи – Адлан Хатуев, Хамид Талаев; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Сергей Цыганок; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Юрий Баскаков.
«Динамо» Москва – «Динамо» Махачкала: судья – Евгений Буланов
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Артур Федоров; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Сергей Мацюра.
«Локомотив» – «Краснодар»: судья – Егор Егоров
Помощники судьи – Максим Гаврилин, Денис Петров; резервный судья – Юрий Карпов; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Николай Иванов.