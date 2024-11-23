Симеоне провел 700 матчей во главе «Атлетико» – рекорд Ла Лиги для тренера в одном клубе
Диего Симеоне провел больше всех матчей во главе клуба Ла Лиги в истории.
«Атлетико» под руководством аргентинца одержал волевую победу над «Алавесом» (2:1) в 14-м туре чемпионата Испании.
54-летний Симеоне стал первым тренером в истории, достигшим 700 матчей во главе команды Ла Лиги во всех турнирах.
Он возглавил мадридский клуб в 2011 году. За этот период «матрасники» одержали победу в 413 матчах, в 156 сыграли вничью и проиграли в 131 игре.
Симеоне дважды выигрывал с «Атлетико» Ла Лигу, по разу побеждал в Кубке и Суперкубке Испании, дважды выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также два раза выходил в финал Лиги чемпионов.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Opta
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