Симеоне провел 700 матчей во главе «Атлетико» – рекорд Ла Лиги для тренера в одном клубе

Диего Симеоне провел больше всех матчей во главе клуба Ла Лиги в истории.

«Атлетико» под руководством аргентинца одержал волевую победу над «Алавесом » (2:1) в 14-м туре чемпионата Испании.

54-летний Симеоне стал первым тренером в истории, достигшим 700 матчей во главе команды Ла Лиги во всех турнирах.

Он возглавил мадридский клуб в 2011 году. За этот период «матрасники» одержали победу в 413 матчах, в 156 сыграли вничью и проиграли в 131 игре.

Симеоне дважды выигрывал с «Атлетико » Ла Лигу, по разу побеждал в Кубке и Суперкубке Испании, дважды выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА, а также два раза выходил в финал Лиги чемпионов.