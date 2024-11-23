«Зенит» вышел на 1-е место в РПЛ, опередив «Краснодар» в 16-м туре
«Зенит» вышел на первое место в Мир РПЛ.
В 16-м туре чемпионата России сине-бело-голубые одержали победу над «Оренбургом» со счетом 1:0. Благодаря этому они опередили «Краснодар», который сыграл вничью с «Химками» (2:2).
Петербуржцы стали лидерами турнирной таблицы, набрав 39 очков. «Быки» идут вторыми с 38 баллами. Третью строчку занимает «Локомотив», который заработал 34 очка и в данный момент проводит матч со «Спартаком» (0:2, первый тайм).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sports
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