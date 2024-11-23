«Зенит» вышел на 1-е место в РПЛ, опередив «Краснодар» в 16-м туре

«Зенит» вышел на первое место в Мир РПЛ.

В 16-м туре чемпионата России сине-бело-голубые одержали победу над «Оренбургом» со счетом 1:0. Благодаря этому они опередили «Краснодар », который сыграл вничью с «Химками» (2:2).

Петербуржцы стали лидерами турнирной таблицы, набрав 39 очков. «Быки» идут вторыми с 38 баллами. Третью строчку занимает «Локомотив», который заработал 34 очка и в данный момент проводит матч со «Спартаком» (0:2, первый тайм).