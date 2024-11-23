Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Лестера», «Арсенал» примет «Ноттингем», «Ман Сити» против «Тоттенхэма»
В АПЛ пройдут матчи 12-го тура.
В субботу «Челси» сыграет в гостях с «Лестером», «Арсенал» примет «Ноттингем Форест», «Манчестер Сити» сразится с «Тоттенхэмом».
В воскресенье «Ливерпуль» встретится на выезде с «Саутгемптоном», «Манчестер Юнайтед» – с «Ипсвичем».
Чемпионат Англии
12-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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