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Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Лестера», «Арсенал» примет «Ноттингем», «Ман Сити» против «Тоттенхэма» 

В АПЛ пройдут матчи 12-го тура.

В субботу «Челси» сыграет в гостях с «Лестером», «Арсенал» примет «Ноттингем Форест», «Манчестер Сити» сразится с «Тоттенхэмом».

В воскресенье «Ливерпуль» встретится на выезде с «Саутгемптоном», «Манчестер Юнайтед» – с «Ипсвичем».

Чемпионат Англии

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. 

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoЭвертон
logoАрсенал
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
logoБрайтон
logoЛестер
logoНоттингем Форест
logoБрентфорд
logoБорнмут
logoИпсвич
logoМанчестер Сити
logoВест Хэм
logoЛиверпуль
logoТоттенхэм
logoФулхэм
logoМанчестер Юнайтед
logoВулверхэмптон
logoНьюкасл
logoСаутгемптон
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