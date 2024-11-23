Чемпионат Англии. «Челси» в гостях у «Лестера», «Арсенал» примет «Ноттингем», «Ман Сити» против «Тоттенхэма» 

В АПЛ пройдут матчи 12-го тура.

В субботу «Челси » сыграет в гостях с «Лестером », «Арсенал » примет «Ноттингем Форест », «Манчестер Сити » сразится с «Тоттенхэмом».

В воскресенье «Ливерпуль» встретится на выезде с «Саутгемптоном», «Манчестер Юнайтед» – с «Ипсвичем».

Чемпионат Англии

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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