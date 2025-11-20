Мбаппе – Хакими, признанному футболистом года в Африке: «Король Африки. Более чем заслуженная награда. Люблю тебя, брат»
Килиан Мбаппе – Ашрафу Хакими: король Африки.
Форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поздравил экс-партнера по «ПСЖ» Ашрафа Хакими с получением приза от Конфедерации африканского футбола.
Защитник парижан и сборной Марокко признан лучшим футболистом года в Африке.
«Люблю тебя, брат ❤️.
Король Африки.
Браво, мой брат!!!!!
Более чем заслуженная награда», – написал в инстаграме Мбаппе.
Изображение: instagram.com/stories/k.mbappe
Два серебра Слуцкого в Китае – успех?5099 голосов
Да, конечно
Нет, доказал бы только чемпионством
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: инстаграм Килиана Мбаппе
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости