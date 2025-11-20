Мбаппе – Хакими, признанному футболистом года в Африке: «Король Африки. Более чем заслуженная награда. Люблю тебя, брат»

Килиан Мбаппе – Ашрафу Хакими: король Африки.

Форвард «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе поздравил экс-партнера по «ПСЖ» Ашрафа Хакими с получением приза от Конфедерации африканского футбола.

Защитник парижан и сборной Марокко признан лучшим футболистом года в Африке.

«Люблю тебя, брат ❤️.

Король Африки.

Браво, мой брат!!!!!

Более чем заслуженная награда», – написал в инстаграме Мбаппе .

Изображение: instagram.com/stories/k.mbappe