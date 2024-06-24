Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: лыжероллерный ЧР пройдет в июле, Кубок России стартует в ноябре

Теги лыжные гонки чемпионат России ФЛГР лыжероллеры Кубок России расписание турниров Лыжи

Стал известен календарь российских соревнований по лыжам в сезоне-2024/25.

Календарь всероссийских соревнований по лыжным гонкам-2024/25

2024 год

Чемпионат России (лыжероллеры)

Демино, 23-28 июля

Кубок России, финал (лыжероллеры)

Ханты-Мансийск, 28 августа – 1 сентября

Чемпионат России (лыжероллеры)

Тюмень, 15-19 сентября

Кубок России, 1-й этап

Вершина Теи, 23-26 ноября

Кубок России, 2-й этап

Тюмень, 1-4 декабря

Кубок России, 3-й этап

Чусовой, 12-15 декабря

Кубок России, 4-й этап

Чепецкое, 22-23 декабря

Чемпионат России

Чепецкое, 25-26 декабря

2025 год

Кубок России, 5-й этап

Казань, 16-19 января

Кубок России, 6-й этап

Ижевск, 25-26 января

Чемпионат России

Казань, 1-9 марта

Кубок России, 7-й этап

Кировск, 16-17 марта

Кубок России, 8-й этап, финал

Апатиты и Кировск, 29 марта – 6 апреля

Чемпионат России

Апатиты и Мончегорск, 12-14 апреля

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2 комментария
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Можно было бы городской спринт сделать типа Драммена.
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В рамках кубка России ни одной гонки длиннее 20 километров не будет. Не то что у этих там на кубке мира.
🤣
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