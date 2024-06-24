Календарь российских турниров по лыжам сезона-2024/25: лыжероллерный ЧР пройдет в июле, Кубок России стартует в ноябре
Стал известен календарь российских соревнований по лыжам в сезоне-2024/25.
Календарь всероссийских соревнований по лыжным гонкам-2024/25
2024 год
Чемпионат России (лыжероллеры)
Демино, 23-28 июля
Кубок России, финал (лыжероллеры)
Ханты-Мансийск, 28 августа – 1 сентября
Чемпионат России (лыжероллеры)
Тюмень, 15-19 сентября
Кубок России, 1-й этап
Вершина Теи, 23-26 ноября
Кубок России, 2-й этап
Тюмень, 1-4 декабря
Кубок России, 3-й этап
Чусовой, 12-15 декабря
Кубок России, 4-й этап
Чепецкое, 22-23 декабря
Чемпионат России
Чепецкое, 25-26 декабря
2025 год
Кубок России, 5-й этап
Казань, 16-19 января
Кубок России, 6-й этап
Ижевск, 25-26 января
Чемпионат России
Казань, 1-9 марта
Кубок России, 7-й этап
Кировск, 16-17 марта
Кубок России, 8-й этап, финал
Апатиты и Кировск, 29 марта – 6 апреля
Чемпионат России
Апатиты и Мончегорск, 12-14 апреля
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