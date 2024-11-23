Покер Угальде – первый у «Спартака» в XXI веке. Последним 4 гола забивал Ширко в 1998-м
Впервые в XXI веке футболист «Спартака» сделал покер.
Манфред Угальде четыре раза забил «Локомотиву» в 16-м туре Мир РПЛ. Это произошло на 10-й, 21-й, 34-й и 73-й минутах.
До этого дня последним футболистом красно-белых с 4 голами в одной игре был Александр Ширко. Ему удалось сделать покер в матче с «Тюменью» в сентябре 1998 года.
Подробно со статистикой Угальде можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости