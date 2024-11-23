Покер Угальде – первый у «Спартака» в XXI веке. Последним 4 гола забивал Ширко в 1998-м

Впервые в XXI веке футболист «Спартака» сделал покер.

Манфред Угальде четыре раза забил «Локомотиву » в 16-м туре Мир РПЛ . Это произошло на 10-й, 21-й, 34-й и 73-й минутах.

До этого дня последним футболистом красно-белых с 4 голами в одной игре был Александр Ширко . Ему удалось сделать покер в матче с «Тюменью» в сентябре 1998 года.

Подробно со статистикой Угальде можно ознакомиться здесь .