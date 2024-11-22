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Чемпионат Германии. «Бавария» против «Аугсбурга», «Лейпциг», «Айнтрахт», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд проведут матчи в субботу

«Бавария» примет «Аугсбург» в стартовом матче 11-го тура Бундеслиги.

 В субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Фрайбургом», «Байер» – с «Хайденхаймом», «Лейпциг» проведет гостевой матч с «Хоффенхаймом», «Айнтрахт» примет «Вердер». 

В воскресенье тур завершится матчем «Боруссия» Менхенгладбах – «Санкт-Паули». 

Чемпионат Германии

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Бундеслиги

Статистика Бундеслиги

Опубликовал: Александр Балабанов
logoСанкт-Паули
logoУнион Берлин
logoРБ Лейпциг
logoФрайбург
logoХоффенхайм
logoБоруссия Дортмунд
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logoВольфсбург
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результаты
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logoАйнтрахт Франкфурт
logoАугсбург
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