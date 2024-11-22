Чемпионат Германии. «Бавария» против «Аугсбурга», «Лейпциг», «Айнтрахт», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд проведут матчи в субботу

«Бавария» примет «Аугсбург» в стартовом матче 11-го тура Бундеслиги.

В субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Фрайбургом », «Байер » – с «Хайденхаймом », «Лейпциг » проведет гостевой матч с «Хоффенхаймом», «Айнтрахт» примет «Вердер».

В воскресенье тур завершится матчем «Боруссия» Менхенгладбах – «Санкт-Паули».

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11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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