Чемпионат Германии. «Бавария» против «Аугсбурга», «Лейпциг», «Айнтрахт», «Байер» и «Боруссия» Дортмунд проведут матчи в субботу
«Бавария» примет «Аугсбург» в стартовом матче 11-го тура Бундеслиги.
В субботу «Боруссия» Дортмунд сыграет с «Фрайбургом», «Байер» – с «Хайденхаймом», «Лейпциг» проведет гостевой матч с «Хоффенхаймом», «Айнтрахт» примет «Вердер».
В воскресенье тур завершится матчем «Боруссия» Менхенгладбах – «Санкт-Паули».
Чемпионат Германии
11-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
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