Черданцев о «Динамо»: «Читал, что Личка может вернуться – хороший тренер, но брать кого‑то другого, когда сезон фактически потерян… Гусев достоин шанса – харизма есть, классный мужик»

Георгий Черданцев: Гусев достоин шанса в «Динамо».

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о ситуации в «Динамо » после решения Валерия Карпина оставить пост главного тренера команды.

«В текущей ситуации не нужно метаться и искать нового тренера. Читал, что Марцел Личка готов вернуться в «Динамо», он хороший тренер и ставил хороший футбол. Сугубо с футбольной точки зрения мне команда нравилась.

Но брать кого‑то другого, когда сезон фактически потерян… О чемпионстве речи не идет, брать тренера под выигрыш Кубка – кто гарантирует в таком сложном турнире победу?

Ролан Гусев имеет право на свой шанс. Сейчас у него есть все основания претендовать на это место и спокойно работать как минимум до конца этого и следующего сезона.

Подписать такой контракт он вполне способен. Это нормально – дать человеку себя проявить. Опыт у него огромный, харизма есть, классный мужик.

Не нужно начинать все сначала, человек в клубе давно, знает футболистов, знает систему, видел тренировочный процесс у разных тренеров.

Если он возьмет и все это улучшит, я не удивлюсь, что у него получится. Он достоин этого шанса», – сказал Георгий Черданцев.