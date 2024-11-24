Подколзин забил в НХЛ впервые с марта 2023 года – 1-я шайба за «Эдмонтон». Он прервал 41-матчевую безголевую серию в игре с «Рейнджерс»
Василий Подколзин забросил 1-ю шайбу за «Эдмонтон» – в матче с «Рейнджерс».
Форвард «Ойлерс» открыл счет в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (6:2). Его признали третьей звездой встречи.
В активе 22-летнего россиянина стало 6 (1+5) очков в 22 играх в текущем сезоне.
Гол в НХЛ стал для Василия первым с марта 2023 года. Его безголевая серия в регулярках составила 41 матч.
Сегодня Подколзин (13:18, 0:39 – в меньшинстве, «+1») реализовал единственный бросок в створ (еще 2 – не в створ). Также он сделал 1 блок, применил 3 силовых приема и допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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