Маттеус о Германии: «Наша сборная входит в число фаворитов ЧМ. Мы не должны недооценивать себя, можем быть на одном уровне с Англией, Португалией и Францией»

Лотар Маттеус: Германия входит в число фаворитов ЧМ, не надо недооценивать себя.

Бывший полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус считает немецкую команду одним из фаворитов чемпионата мира 2026 года.

Немцы разгромили Словакию (6:0) в последнем отборочном матче и вышли на турнир, заняв 1-е место в группе A.

«При всем уважении к соперникам [в группе], Германия хочет соревноваться с сильнейшими, а это другие победители групп, такие как Англия , Португалия и Франция.

Если мы повторим то, что показали в Лейпциге, мы будем на уровне с этими командами. Мы видели это этим летом. В поражениях от Португалии и Франции в Лиге наций Германия была ничуть не хуже своих соперников.

Если немецкая сборная проявит такой же настрой и страсть, сыграет слаженно, как против Словакии , ей нечего бояться.

Мы не должны недооценивать себя. Германия – не маленькая сборная. Я всегда говорил, что наша команда входит в число фаворитов чемпионата мира, даже несмотря на неудачную серию. Наши отборочные кампании чемпионата мира в прошлом тоже были непростыми.

На чемпионате мира сборная Германии, возможно, будет испытывать даже меньшее давление. В следующем году команда будет еще более сосредоточенной, особенно учитывая, что за ней будет наблюдать весь мир», – написал Маттеус.