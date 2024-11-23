«Зениту» поставили лого «Спартака» на графике «Матч! Премьер» перед игрой с «Оренбургом». В расписании тура у четырех клубов эмблема красно-белых, еще у пяти – «Динамо»

«Зениту» поставили логотип «Спартака» на графике перед игрой с «Оренбургом».

Это произошло во время демонстрации стартовых составов команд на матч 16-го тура Мир РПЛ на телеканале «Матч! Премьер».

Отметим, что «Оренбургу » тоже добавили эмблему красно-белых на графике.

Во время показа расписания тура сразу у четырех клубов появился логотип «Спартака », а еще у пяти – эмблема московского «Динамо».

Изображения: кадры из трансляции «Матч! Премьер»