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«Зениту» поставили лого «Спартака» на графике «Матч! Премьер» перед игрой с «Оренбургом». В расписании тура у четырех клубов эмблема красно-белых, еще у пяти – «Динамо»

«Зениту» поставили логотип «Спартака» на графике перед игрой с «Оренбургом».

Это произошло во время демонстрации стартовых составов команд на матч 16-го тура Мир РПЛ на телеканале «Матч! Премьер».

Отметим, что «Оренбургу» тоже добавили эмблему красно-белых на графике.

Во время показа расписания тура сразу у четырех клубов появился логотип «Спартака», а еще у пяти – эмблема московского «Динамо».

Изображения: кадры из трансляции «Матч! Премьер»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoМатч ТВ
телевидение
logoпремьер-лига Россия
ахахаха
logoЗенит
logoСпартак
logoДинамо Москва
logoОренбург
logoстиль
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