«Зениту» поставили лого «Спартака» на графике «Матч! Премьер» перед игрой с «Оренбургом». В расписании тура у четырех клубов эмблема красно-белых, еще у пяти – «Динамо»
«Зениту» поставили логотип «Спартака» на графике перед игрой с «Оренбургом».
Это произошло во время демонстрации стартовых составов команд на матч 16-го тура Мир РПЛ на телеканале «Матч! Премьер».
Отметим, что «Оренбургу» тоже добавили эмблему красно-белых на графике.
Во время показа расписания тура сразу у четырех клубов появился логотип «Спартака», а еще у пяти – эмблема московского «Динамо».
Изображения: кадры из трансляции «Матч! Премьер»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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