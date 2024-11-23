Журавель о реакции Коваленко на удаление с «Зенитом»: «Неправильный для спорта пофигизм. Не могу отделаться от ощущения неестественности»
В матче 16-го тура Мир российской Премьер-лиги (0:0, второй тайм) игрок «Оренбурга» получил вторую желтую карточку на 38-й минуте.
Напомним, в августе Коваленко перешел в оренбургскую команду из «Зенита» за 2 миллиона евро.
«С одной стороны, это вроде профессионально – когда игрок принимает свое удаление и покидает поле без скандала. С другой, кажется, что это неправильный для спорта пофигизм.
Вы скажете, такой у человека темперамент, ведь был мемный гнев Зобнина, толкнувшего дверь после красной карточки.
Но я не могу отделаться от ощущения неестественности такой реакции на досрочный уход с поля», – сказал комментатор Тимур Журавель.
Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»
«Оренбург» – «Зенит». Глушенков и Соболев играют, Коваленко удален на 38-й. Онлайн-трансляция
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