Журавель о реакции Коваленко на удаление с «Зенитом»: «Неправильный для спорта пофигизм. Не могу отделаться от ощущения неестественности»

Тимур Журавель высказался о реакции Александра Коваленко на удаление с «Зенитом».

В матче 16-го тура Мир российской Премьер-лиги (0:0, второй тайм) игрок «Оренбурга» получил вторую желтую карточку на 38-й минуте.

Напомним, в августе Коваленко перешел в оренбургскую команду из «Зенита» за 2 миллиона евро.

«С одной стороны, это вроде профессионально – когда игрок принимает свое удаление и покидает поле без скандала. С другой, кажется, что это неправильный для спорта пофигизм.

Вы скажете, такой у человека темперамент, ведь был мемный гнев Зобнина, толкнувшего дверь после красной карточки.

Но я не могу отделаться от ощущения неестественности такой реакции на досрочный уход с поля», – сказал комментатор Тимур Журавель .

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Премьер»

«Оренбург» – «Зенит». Глушенков и Соболев играют, Коваленко удален на 38-й. Онлайн-трансляция