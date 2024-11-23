Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Вероны», «Милан» против «Ювентуса»

В Серии А пройдут матчи 13-го тура.

В субботу «Интер » сыграет в гостях с «Вероной», «Милан » сразится с «Ювентусом », «Аталанта » встретится на выезде с «Пармой».

В воскресенье «Наполи» примет «Рому».

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13-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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