Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Вероны», «Милан» против «Ювентуса»
В Серии А пройдут матчи 13-го тура.
В субботу «Интер» сыграет в гостях с «Вероной», «Милан» сразится с «Ювентусом», «Аталанта» встретится на выезде с «Пармой».
В воскресенье «Наполи» примет «Рому».
13-й тур
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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