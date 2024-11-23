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Мичков забил победный гол в овертайме и стал 1-й звездой матча с «Чикаго»

Матвей Мичков признан первой звездой матча «Филадельфии» против «Чикаго».

«Флайерс» одержали волевую победу над «Блэкхокс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Матвей Мичков забил победный гол в овертайме и был признан первой звездой встречи. 

Второй звездой матча назван голкипер «Чикаго» Петр Мразек, отразивший 34 из 37 бросков. Третьей звездой стал защитник «Флайерс» Расмус Ристолайнен, отметившийся голевой передачей. 

Мичков набрал 16 (7+9) очков в 19 матчах регулярного чемпионата. Подробная статистика россиянина – здесь

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
logoНХЛ
logoМатвей Мичков
logoЧикаго
logoФиладельфия
logoРасмус Ристолайнен
logoПетр Мразек
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