Мичков забил победный гол в овертайме и стал 1-й звездой матча с «Чикаго»

Матвей Мичков признан первой звездой матча «Филадельфии» против «Чикаго».

«Флайерс» одержали волевую победу над «Блэкхокс» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ .

Матвей Мичков забил победный гол в овертайме и был признан первой звездой встречи.

Второй звездой матча назван голкипер «Чикаго » Петр Мразек , отразивший 34 из 37 бросков. Третьей звездой стал защитник «Флайерс» Расмус Ристолайнен , отметившийся голевой передачей.

Мичков набрал 16 (7+9) очков в 19 матчах регулярного чемпионата. Подробная статистика россиянина – здесь .