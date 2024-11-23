Угальде забил 4 гола «Локомотиву». У лучшего бомбардира Мир РПЛ первый покер в карьере

Манфред Угальде впервые забил 4 гола в одной игре.

Нападающий «Спартака » отличился на 10-й, 21-й, 34-й и 73-й минутах матча против «Локомотива » в 16-м туре Мир РПЛ . Прежде покеров в его карьере не было.

22-летний футболист возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата России с 12 голами. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .