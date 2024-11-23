«Северсталь» обыграла «Ак Барс» – 7:5. Это самый результативный матч между этими клубами в КХЛ

«Северсталь» и «Ак Барс» провели свой самый результативный матч в КХЛ.

Клуб из Череповца обыграл команду под руководством Анвара Гатиятулина со счетом 7:5 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это самый результативный матч между этими командами в истории КХЛ.