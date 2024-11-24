Кросби забил 600-й гол в НХЛ. Среди действующих игроков эту отметку преодолел лишь Овечкин
Сидни Кросби забросил 600-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.
Форвард «Питтсбурга» реализовал большинство в матче с «Ютой» (1:3, после 2-го периода).
Среди действующих игроков отметку в 600 голов преодолел лишь капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, на счету которого 868 шайб.
Всего в 1295 играх за карьеру в лиге Кросби набрал 1617 (600+1017) очков.
В 23 матчах текущего сезона на счету 37-летнего канадца 21 (8+13) балл.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
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