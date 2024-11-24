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Кросби забил 600-й гол в НХЛ. Среди действующих игроков эту отметку преодолел лишь Овечкин

Сидни Кросби забросил 600-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ.

Форвард «Питтсбурга» реализовал большинство в матче с «Ютой» (1:3, после 2-го периода).

Среди действующих игроков отметку в 600 голов преодолел лишь капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, на счету которого 868 шайб.

Всего в 1295 играх за карьеру в лиге Кросби набрал 1617 (600+1017) очков.

В 23 матчах текущего сезона на счету 37-летнего канадца 21 (8+13) балл.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: пресс-служба НХЛ
logoСидни Кросби
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoПиттсбург
logoНХЛ
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