Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: КМ стартует в Руке 29 ноября, ЧМ пройдет в Тронхейме в феврале-марте
Sports публикует календарь Кубка и чемпионата мира по лыжам сезона-2024/25.
Календарь Кубка мира-2024/25 по лыжным гонкам
29 ноября – 1 декабря, Рука, Финляндия
29 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль
30 ноября – спринт, классический стиль
1 декабря – 20 км, масс-старт, свободный стиль
6-8 декабря, Лиллехаммер, Норвегия
6 декабря – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
7 декабря – спринт, свободный стиль
8 декабря – 20 км, скиатлон
13-15 декабря, Давос, Швейцария
13 декабря – командный спринт, свободный стиль
14 декабря – спринт, свободный стиль
15 декабря – 20 км, раздельный старт, классический стиль
«Тур де Ски»
28 декабря – 5 января
Тоблах, Италия
28 декабря – спринт, свободный стиль
29 декабря – 15 км, масс-старт, классический стиль
31 декабря – 20 км, раздельный старт, свободный стиль
1 января – 15 км, преследование, классический стиль
Валь-ди-Фьемме, Италия
3 января – спринт, классический стиль
4 января – 20 км, скиатлон
5 января – 15 км, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль
17-19 января, Ле Рус, Франция
17 января – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
18 января – спринт, классический стиль
19 января – 20 км, масс-старт, классический стиль
24-26 января, Энгадин, Швейцария
24 января – смешанная эстафета, 4x7,5 км
25 января – спринт, свободный стиль
26 января – 20 км, раздельный старт, свободный стиль
14-16 февраля, Фалун, Швеция
14 февраля – спринт, классический стиль
15 февраля – 10 км, раздельный старт, классический стиль
16 февраля – 20 км, масс-старт, свободный стиль
Чемпионат мира по лыжным видам спорта
26 февраля – 9 марта, Тронхейм, Норвехия
26 февраля – 7,5 км, раздельный старт, классический стиль (квалификационные гонки)
27 февраля – спринт, свободный стиль
1-2 марта – 20 км, скиатлон
4 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль
5 марта – командный спринт, классический стиль
6-7 марта – эстафеты
8-9 марта – 50 км, масс-старт, свободный стиль
15-16 марта, Осло, Норвегия
15 марта – 10 км, раздельный старт, свободный стиль
16 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль
19 марта, Таллин, Эстония
19 марта – спринт, свободный стиль
21-23 марта, Лахти, Финляндия
21 марта – командный спринт, свободный стиль
22 марта – спринт, свободный стиль
23 марта – 50 км, масс-старт, классический стиль
В принципе по километражу это даже больше получается. Но все три гонки легковесные. Если только масстарт с горем пополам тянет на "средне".
В этом и проблема. Фис хочет больше денег, для этого делает больше гонок, но поэтому же гонки приходится делать легкими. В итоге общий уровень в целом понижается и лыжники деградируют. Для них марафон это уже что-то неодолимое, хотя еще Нортуг тренировался для того, чтобы бегать и выигрывать марафоны, а не десятки.
В общем карнавал, фиаско и деградация продолжаются.
И обратите внимание, спринт стоит посредине, как разгрузочный. Нам рассказывали, что спринт так-же тяжко бегать как и другие дисциплины. Что это точно такие же лыжи, ничем не хуже. И вот эти точно такие же лыжи пихают как разгрузочный день. Как выходной.
Не вижу смысла Крюгеру бегать ТДС в этом году , так что может и гору заберёт кто то другой. Во первых первая фаза пройдёт в Тоблахе где в 30 сек влезает вся 10 а то и 20ка во вторых минус 2 мин по результатам спринтов уже вряди отыграешь даже в горе. Скиатлоны уже уменьшили до 20 км так что на них надежд маловато.
По ЧМ что иронично на 10ке классикой и на Скиатлоне у Крюгера личная квота, хотя как раз на этих стартах у него особых шансов нет. Улыбнул названный педестал на полтиннике, особенно Ниенге на 50 км коньком. Клебо да и Амундсен ясно что побегут все или почти все гонки включая 2 последних этапа эстафеты, так что полтинник будет интересным. Самое интересное как будут отбирать, надеюсь ума у руководителей хватит хоть с этого конькового полтинника Крюгера не снимать , но мне интересны будут выкладки о том почему он бежит и если его не поставят теории почему нет 😀