Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: КМ стартует в Руке 29 ноября, ЧМ пройдет в Тронхейме в феврале-марте

Sports публикует календарь Кубка и чемпионата мира по лыжам сезона-2024/25.

Календарь Кубка мира-2024/25 по лыжным гонкам

29 ноября – 1 декабря, Рука, Финляндия

29 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль

30 ноября – спринт, классический стиль

1 декабря – 20 км, масс-старт, свободный стиль

6-8 декабря, Лиллехаммер, Норвегия

6 декабря – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

7 декабря – спринт, свободный стиль

8 декабря – 20 км, скиатлон

13-15 декабря, Давос, Швейцария

13 декабря – командный спринт, свободный стиль

14 декабря – спринт, свободный стиль

15 декабря – 20 км, раздельный старт, классический стиль

«Тур де Ски»

28 декабря – 5 января

Тоблах, Италия

28 декабря – спринт, свободный стиль

29 декабря – 15 км, масс-старт, классический стиль

31 декабря – 20 км, раздельный старт, свободный стиль

1 января – 15 км, преследование, классический стиль

Валь-ди-Фьемме, Италия

3 января – спринт, классический стиль

4 января – 20 км, скиатлон

5 января – 15 км, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль

17-19 января, Ле Рус, Франция

17 января – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

18 января – спринт, классический стиль

19 января – 20 км, масс-старт, классический стиль

24-26 января, Энгадин, Швейцария

24 января – смешанная эстафета, 4x7,5 км

25 января – спринт, свободный стиль

26 января – 20 км, раздельный старт, свободный стиль

14-16 февраля, Фалун, Швеция

14 февраля – спринт, классический стиль

15 февраля – 10 км, раздельный старт, классический стиль

16 февраля – 20 км, масс-старт, свободный стиль

Чемпионат мира по лыжным видам спорта

26 февраля – 9 марта, Тронхейм, Норвехия

26 февраля – 7,5 км, раздельный старт, классический стиль (квалификационные гонки)

27 февраля – спринт, свободный стиль

1-2 марта – 20 км, скиатлон

4 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль

5 марта – командный спринт, классический стиль

6-7 марта – эстафеты

8-9 марта – 50 км, масс-старт, свободный стиль

15-16 марта, Осло, Норвегия

15 марта – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

16 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль

19 марта, Таллин, Эстония

19 марта – спринт, свободный стиль

21-23 марта, Лахти, Финляндия

21 марта – командный спринт, свободный стиль

22 марта – спринт, свободный стиль

23 марта – 50 км, масс-старт, классический стиль