Календарь Кубка мира по лыжам сезона-2024/25: КМ стартует в Руке 29 ноября, ЧМ пройдет в Тронхейме в феврале-марте

Теги Кубок мира лыжные гонки чемпионат мира Тур де Ски Лыжи

Sports публикует календарь Кубка и чемпионата мира по лыжам сезона-2024/25.

Календарь Кубка мира-2024/25 по лыжным гонкам

29 ноября – 1 декабря, Рука, Финляндия

29 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль

30 ноября – спринт, классический стиль

1 декабря – 20 км, масс-старт, свободный стиль

6-8 декабря, Лиллехаммер, Норвегия

6 декабря – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

7 декабря – спринт, свободный стиль

8 декабря – 20 км, скиатлон

13-15 декабря, Давос, Швейцария

13 декабря – командный спринт, свободный стиль

14 декабря – спринт, свободный стиль

15 декабря – 20 км, раздельный старт, классический стиль

«Тур де Ски»

28 декабря – 5 января

Тоблах, Италия

28 декабря – спринт, свободный стиль

29 декабря – 15 км, масс-старт, классический стиль

31 декабря – 20 км, раздельный старт, свободный стиль

1 января – 15 км, преследование, классический стиль

Валь-ди-Фьемме, Италия

3 января – спринт, классический стиль

4 января – 20 км, скиатлон

5 января – 15 км, гонка в гору, масс-старт, свободный стиль

17-19 января, Ле Рус, Франция

17 января – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

18 января – спринт, классический стиль

19 января – 20 км, масс-старт, классический стиль

24-26 января, Энгадин, Швейцария

24 января – смешанная эстафета, 4x7,5 км

25 января – спринт, свободный стиль

26 января – 20 км, раздельный старт, свободный стиль

14-16 февраля, Фалун, Швеция

14 февраля – спринт, классический стиль

15 февраля – 10 км, раздельный старт, классический стиль

16 февраля – 20 км, масс-старт, свободный стиль

Чемпионат мира по лыжным видам спорта

26 февраля – 9 марта, Тронхейм, Норвехия

26 февраля – 7,5 км, раздельный старт, классический стиль (квалификационные гонки)

27 февраля – спринт, свободный стиль

1-2 марта – 20 км, скиатлон

4 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль

5 марта – командный спринт, классический стиль

6-7 марта – эстафеты

8-9 марта – 50 км, масс-старт, свободный стиль

15-16 марта, Осло, Норвегия

15 марта – 10 км, раздельный старт, свободный стиль

16 марта – 20 км, масс-старт, классический стиль

19 марта, Таллин, Эстония

19 марта – спринт, свободный стиль

21-23 марта, Лахти, Финляндия

21 марта – командный спринт, свободный стиль

22 марта – спринт, свободный стиль

23 марта – 50 км, масс-старт, классический стиль

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10 комментариев
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От схемы спринт + разделка 15км, окончательно перешли на схему разделка 10 + спринт + масстарт 20. Три гонки в неделю.

В принципе по километражу это даже больше получается. Но все три гонки легковесные. Если только масстарт с горем пополам тянет на "средне".

В этом и проблема. Фис хочет больше денег, для этого делает больше гонок, но поэтому же гонки приходится делать легкими. В итоге общий уровень в целом понижается и лыжники деградируют. Для них марафон это уже что-то неодолимое, хотя еще Нортуг тренировался для того, чтобы бегать и выигрывать марафоны, а не десятки.

В общем карнавал, фиаско и деградация продолжаются.

И обратите внимание, спринт стоит посредине, как разгрузочный. Нам рассказывали, что спринт так-же тяжко бегать как и другие дисциплины. Что это точно такие же лыжи, ничем не хуже. И вот эти точно такие же лыжи пихают как разгрузочный день. Как выходной.
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Ответ Мультик
От схемы спринт + разделка 15км, окончательно перешли на схему разделка 10 + спринт + масстарт 20. Три гонки в неделю. В принципе по километражу это даже больше получается. Но все три гонки легковесные. Если только масстарт с горем пополам тянет на "средне". В этом и проблема. Фис хочет больше денег, для этого делает больше гонок, но поэтому же гонки приходится делать легкими. В итоге общий уровень в целом понижается и лыжники деградируют. Для них марафон это уже что-то неодолимое, хотя еще Нортуг тренировался для того, чтобы бегать и выигрывать марафоны, а не десятки. В общем карнавал, фиаско и деградация продолжаются. И обратите внимание, спринт стоит посредине, как разгрузочный. Нам рассказывали, что спринт так-же тяжко бегать как и другие дисциплины. Что это точно такие же лыжи, ничем не хуже. И вот эти точно такие же лыжи пихают как разгрузочный день. Как выходной.
Все правильно описанно. Ещё и куцый скиатон который 10+10 стал. Чистые эстафеты уже и на 7.5 км на КМ вообще послали подальше. Без рюкзаков побегут три 20ки что смотря по прошлому сезону прогресс.
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Ответ Йенс Мустерманн
Ждём с нетерпением провала местного любимчика Крюгера по всем фронтам. Надеюсь, что найдётся тот, кто и в гору его на тур де ски обойдёт. Ну и поболеем за подиум в тронхеймском марафоне, состоящим из короля лыж Клебо, Амундсена и Ниенге, как один из главных спецов по полтинникам в последние годы )
Проваливаться Симену особо негде потому что все этапы укоротили, где уже заранее понятно никто ничего не ждёт. Только последних 2 этапа перед ЧМ где 20ки масс старт в Фалуне и разделки в Энгадине есть смысл пробежать.
Не вижу смысла Крюгеру бегать ТДС в этом году , так что может и гору заберёт кто то другой. Во первых первая фаза пройдёт в Тоблахе где в 30 сек влезает вся 10 а то и 20ка во вторых минус 2 мин по результатам спринтов уже вряди отыграешь даже в горе. Скиатлоны уже уменьшили до 20 км так что на них надежд маловато.
По ЧМ что иронично на 10ке классикой и на Скиатлоне у Крюгера личная квота, хотя как раз на этих стартах у него особых шансов нет. Улыбнул названный педестал на полтиннике, особенно Ниенге на 50 км коньком. Клебо да и Амундсен ясно что побегут все или почти все гонки включая 2 последних этапа эстафеты, так что полтинник будет интересным. Самое интересное как будут отбирать, надеюсь ума у руководителей хватит хоть с этого конькового полтинника Крюгера не снимать , но мне интересны будут выкладки о том почему он бежит и если его не поставят теории почему нет 😀
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Жду с нетерпением увлекательнейших фантастических теорий от фанатов Клебо как и по каким гонкам у норвежцев будут проходить отборы на полтинник в Тронхейме.
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Ответ gerr_max
А чего убрали отменённый этап в Нове-Место? Этап ведь будет, но в другом месте.
Видно пока не решили
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Ответ gerr_max
А чего убрали отменённый этап в Нове-Место? Этап ведь будет, но в другом месте.
Только в конце сентября решат.
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