25+9+7 от Виктора Вембаньямы позволили «Сперс» одолеть «Уорриорз»

«Сан-Антонио» выиграл у «Голден Стэйт» – 104:94.

Виктор Вембаньяма вернулся после 3-матчевого отсутствия и набрал 25 очков, 7 подборов, 9 передач и 3 блок-шота, реализовав 9 из 21 бросков с игры, 4 из 13 трехочковых и 3 из 4 штрафных. Форвард закончил матч с лучшим в команде показателем плюс/минус – «+16».

«Сан-Антонио » проигрывал на 17 очков в 3-й четверти и добился победы за счет рывка 40:13.