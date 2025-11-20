Титов о лимите в РПЛ: «Категорически против искусственных ограничений. Пусть играют лучшие, а россиянам надо доказывать, что они способны выгрызать место в составе»

Егор Титов о лимите: я против искусственных ограничений.

Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал ситуацию с возможным сокращением лимита на легионеров в РПЛ .

– В свете непрекращающихся разговоров о лимите на легионеров интересный факт: у «Спартака» в первом круге ни одного мяча, забитого россиянином.

– Такова нынешняя действительность.

В «Спартаке» российские амплуа – это вратарь и защитники. Значит, надо искать таланты на другие позиции. Условно, в «Зените » есть Глушенков и Мостовой. Вот они и забивают плюс иностранцы.

– Как вы относитесь к ужесточению лимита?

– Я категорически против искусственных ограничений.

Пусть играют лучшие, а российским футболистам надо доказывать, что они способны выгрызать место в основном составе, – сказал Егор Титов .

