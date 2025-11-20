Титов о лимите в РПЛ: «Категорически против искусственных ограничений. Пусть играют лучшие, а россиянам надо доказывать, что они способны выгрызать место в составе»
Бывший полузащитник «Спартака» Егор Титов прокомментировал ситуацию с возможным сокращением лимита на легионеров в РПЛ.
– В свете непрекращающихся разговоров о лимите на легионеров интересный факт: у «Спартака» в первом круге ни одного мяча, забитого россиянином.
– Такова нынешняя действительность.
В «Спартаке» российские амплуа – это вратарь и защитники. Значит, надо искать таланты на другие позиции. Условно, в «Зените» есть Глушенков и Мостовой. Вот они и забивают плюс иностранцы.
– Как вы относитесь к ужесточению лимита?
– Я категорически против искусственных ограничений.
Пусть играют лучшие, а российским футболистам надо доказывать, что они способны выгрызать место в основном составе, – сказал Егор Титов.
Жестче лимит, на тренеров тоже – идеи двигают Черчесов, Газзаев, Семин, Гершкович. Напрямую министру Дегтяреву