Календарный план российских турниров по биатлону сезона-2024/25: три подряд старта в Хантах, этап в Демино, финал Кубка России в Златоусте
Союз биатлонистов России опубликовал календарный план на сезон-2024/25.
Календарный план российских соревнований по биатлону-2024/25
2024 год
Кубок Содружества, 1-й этап, Сочи
4-9 сентября – спринты, гонки преследования, масс-старты (лыжероллеры)
Чемпионат России по летнему биатлону, Красноярск
9-16 сентября – индивидуальные гонки, спринты, эстафеты (лыжероллеры)
Кубок Содружества, 2-й этап, Ханты-Мансийск
20-25 ноября – спринты, гонки преследования, масс-старты
Кубок России, 1-й этап, Ханты-Мансийск
25 ноября – 2 декабря – спринты, сингл-микст, смешанная эстафета
Кубок России, 2-й этап, Ханты-Мансийск
2-9 декабря – спринт, гонки преследования, большие масс-старты
Кубок России, 3-й этап / чемпионат России, Ижевск
9-16 декабря – индивидуальные гонки, спринты, гонки преследования
2025 год
«Гонка чемпионов», Рязань
2-6 января
Кубок России, 4-й этап, Рязань
6-13 января – спринты, гонки преследования, большие масс-старты
Кубок Содружества, 4-й этап, Демино/Раубичи
15-20 января – спринты, гонки преследования, масс-старты
Кубок России, 5-й этап / чемпионат России, Демино
20-27 января – индивидуальные гонки, спринты, большие масс-старты
Всероссийские соревнования, Уфа
10-17 февраля –спринты, гонки преследования, масс-старты
Кубок Содружества, 5-й этап, Сочи
13-24 февраля – спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, масс-старты, сингл-микст, смешанная эстафета
Кубок России, 6-й этап (финал), Златоуст
5-10 марта – спринты, гонки преследования, большие масс-старты
Чемпионат России, Тюмень
10-17 марта – суперспринты, сингл-микст, смешанная эстафета
Чемпионат России, Уват
17-21 марта – большие масс-старты
Чемпионат России, Ханты-Мансийск
24-31 марта – спринты, гонки преследования, масс-старты, эстафеты
Кубок Содружества, 6-й этап, Мурманск
1-7 апреля – сингл-микст, смешанная эстафета, спринты, масс-старты
ПРИМЕЧАНИЕ: информация будет обновляться.