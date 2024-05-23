Календарный план российских турниров по биатлону сезона-2024/25: три подряд старта в Хантах, этап в Демино, финал Кубка России в Златоусте

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Союз биатлонистов России опубликовал календарный план на сезон-2024/25.

Календарный план российских соревнований по биатлону-2024/25

2024 год

Кубок Содружества, 1-й этап, Сочи

4-9 сентября – спринты, гонки преследования, масс-старты (лыжероллеры)

Чемпионат России по летнему биатлону, Красноярск

9-16 сентября – индивидуальные гонки, спринты, эстафеты (лыжероллеры)

Кубок Содружества, 2-й этап, Ханты-Мансийск

20-25 ноября – спринты, гонки преследования, масс-старты

Кубок России, 1-й этап, Ханты-Мансийск

25 ноября – 2 декабря – спринты, сингл-микст, смешанная эстафета

Кубок России, 2-й этап, Ханты-Мансийск

2-9 декабря – спринт, гонки преследования, большие масс-старты

Кубок России, 3-й этап / чемпионат России, Ижевск

9-16 декабря – индивидуальные гонки, спринты, гонки преследования

2025 год

«Гонка чемпионов», Рязань

2-6 января

Кубок России, 4-й этап, Рязань

6-13 января – спринты, гонки преследования, большие масс-старты

Кубок Содружества, 4-й этап, Демино/Раубичи

15-20 января – спринты, гонки преследования, масс-старты

Кубок России, 5-й этап / чемпионат России, Демино

20-27 января – индивидуальные гонки, спринты, большие масс-старты

Всероссийские соревнования, Уфа

10-17 февраля –спринты, гонки преследования, масс-старты

Кубок Содружества, 5-й этап, Сочи

13-24 февраля – спринты, гонки преследования, индивидуальные гонки, масс-старты, сингл-микст, смешанная эстафета

Кубок России, 6-й этап (финал), Златоуст

5-10 марта – спринты, гонки преследования, большие масс-старты

Чемпионат России, Тюмень

10-17 марта – суперспринты, сингл-микст, смешанная эстафета

Чемпионат России, Уват

17-21 марта – большие масс-старты

Чемпионат России, Ханты-Мансийск

24-31 марта – спринты, гонки преследования, масс-старты, эстафеты

Кубок Содружества, 6-й этап, Мурманск

1-7 апреля – сингл-микст, смешанная эстафета, спринты, масс-старты

ПРИМЕЧАНИЕ: информация будет обновляться.

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1 комментарий
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три подряд старта в Хантах --- Это значит НОЛЬ зрителей на трибунах.
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