«Сельта» забила «Барселоне» дважды за четыре минуты после удаления Касадо и сравняла счет
Марк Касадо удален в конце матча «Барселоны» с «Сельтой».
Полузащитник «блауграны» на 75-й минуте сфолил на фланге на Альфоне Гонсалесе и был предупрежден.
На 82-й минуте главный судья Сесар Сото Градо показал 21-летнему футболисту вторую желтую карточку за то, что тот в центре поля схватил и завалил на газон Илайша Морибу.
Через две минуты «Сельта» благодаря голу Гонсалеса сократила отставание в счете, а на 86-й Уго Альварес Антунес сравнял – 2:2.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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