«Сельта» забила «Барселоне» дважды за четыре минуты после удаления Касадо и сравняла счет

Марк Касадо удален в конце матча «Барселоны» с «Сельтой».

Полузащитник «блауграны» на 75-й минуте сфолил на фланге на Альфоне Гонсалесе и был предупрежден.

На 82-й минуте главный судья Сесар Сото Градо показал 21-летнему футболисту вторую желтую карточку за то, что тот в центре поля схватил и завалил на газон Илайша Морибу .

Через две минуты «Сельта » благодаря голу Гонсалеса сократила отставание в счете, а на 86-й Уго Альварес Антунес сравнял – 2:2.

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