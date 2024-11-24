Сергачев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче против «Питтсбурга». У него 13 очков в 20 играх за «Юту»
Михаил Сергачев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом».
Защитник «Юты» стал автором победного гола в игре с «Пингвинс» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ.
В активе 26-летнего россиянина стало 13 (5+8) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 25:33.
Сегодня Сергачев (24:22, 4:44 – в большинстве, 2:49 – в меньшинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ (еще 2 броска – не в створ), сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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