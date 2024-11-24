Сергачев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче против «Питтсбурга». У него 13 очков в 20 играх за «Юту»

Михаил Сергачев забросил 5-ю шайбу в сезоне в матче с «Питтсбургом».

Защитник «Юты» стал автором победного гола в игре с «Пингвинс» (6:1) в регулярном чемпионате НХЛ .

В активе 26-летнего россиянина стало 13 (5+8) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «минус 2» и среднем времени на льду 25:33.

Сегодня Сергачев (24:22, 4:44 – в большинстве, 2:49 – в меньшинстве, «+2») реализовал единственный бросок в створ (еще 2 броска – не в створ), сделал 1 блок, применил 1 силовой прием и допустил 2 потери.