Перес выбыл после 1-го сегмента квалификации в 6-й раз за сезон
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес неудачно провел квалификацию к Гран-при Лас-Вегаса.
Мексиканец завершил первый сегмент на 16-й позиции. Серхио в шестой раз в нынешнем году не пробился во вторую часть квалификации.
За ходом сессии можно следить на странице нашего онлайна:
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Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Crash.Net
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