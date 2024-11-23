Перес выбыл после 1-го сегмента квалификации в 6-й раз за сезон

Пилот «Ред Булл » Серхио Перес неудачно провел квалификацию к Гран-при Лас-Вегаса.

Мексиканец завершил первый сегмент на 16-й позиции. Серхио в шестой раз в нынешнем году не пробился во вторую часть квалификации.

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