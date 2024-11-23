Ефимова о Ротенберге: «Буквально бурлит идеями, из него прет эта энергетика. Поразило, сколько информации в минуту он выдает! Очень общительный»

Юлия Ефимова поделилась мыслями о встрече с Романом Ротенбергом.

Шестикратная чемпионка мира по плаванию посетила матч Фонбет чемпионата КХЛ между СКА и «Торпедо» (4:1).

– Как вам поход на хоккей? Вы побывали на матче СКА – «Торпедо».

– Супер! Мне понравилось очень.

Я хоть болею за «Спартак», но просто не ожидала, что в Питере будет такая радостная атмосфера, что меня так будут встречать, что появится столько новых знакомых.

– Например, Роман Ротенберг. Каким он вам показался при первой встрече?

– Меня поразило, сколько информации в минуту он выдает! Очень общительный человек.

Он буквально бурлит идеями, из него эта энергетика прет. Я же ходила на хоккей с Евгением Коротышкиным, он вице‑президент Федерации [водных видов спорта].

И вот Женя после встречи с Ротенбергом сказал: «Приятно видеть, когда у людей горят глаза, и они хотят двигать спорт».

– Вам же Ротенберг сразу предложил тренировать детей из хоккейной школы, давать мастер‑классы в новом спортивном центре в Сколково.

– Да, это было приятно. Надеюсь, что все получится.

Вообще мы давно пытались сделать так, чтобы плавание дружило с другими видами спорта – например, с хоккеем. Это очень важно для продвижения, чтобы все были в плюсе, – сказала Юлия Ефимова.