Ефимова о Ротенберге: «Буквально бурлит идеями, из него прет эта энергетика. Поразило, сколько информации в минуту он выдает! Очень общительный»
Шестикратная чемпионка мира по плаванию посетила матч Фонбет чемпионата КХЛ между СКА и «Торпедо» (4:1).
– Как вам поход на хоккей? Вы побывали на матче СКА – «Торпедо».
– Супер! Мне понравилось очень.
Я хоть болею за «Спартак», но просто не ожидала, что в Питере будет такая радостная атмосфера, что меня так будут встречать, что появится столько новых знакомых.
– Например, Роман Ротенберг. Каким он вам показался при первой встрече?
– Меня поразило, сколько информации в минуту он выдает! Очень общительный человек.
Он буквально бурлит идеями, из него эта энергетика прет. Я же ходила на хоккей с Евгением Коротышкиным, он вице‑президент Федерации [водных видов спорта].
И вот Женя после встречи с Ротенбергом сказал: «Приятно видеть, когда у людей горят глаза, и они хотят двигать спорт».
– Вам же Ротенберг сразу предложил тренировать детей из хоккейной школы, давать мастер‑классы в новом спортивном центре в Сколково.
– Да, это было приятно. Надеюсь, что все получится.
Вообще мы давно пытались сделать так, чтобы плавание дружило с другими видами спорта – например, с хоккеем. Это очень важно для продвижения, чтобы все были в плюсе, – сказала Юлия Ефимова.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий