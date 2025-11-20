Кокорин не пропустил двух женщин на пешеходном переходе в Москве. Форварда «Ариса» оштрафовали на 1500 рублей (Shot)

Александр Кокорин чуть не сбил двух женщин в Москве за рулем BMW.

Нападающий «Ариса » Александр Кокорин совершил грубое нарушение правил дорожного движения в Москве и чуть не сбил двух женщин, сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на телеграм-канал Shot.

По данным источника, 34-летний футболист за рулем автомобиля марки BMW не пропустил пешеходов на улице Куусинена. Женщины дошли почти до середины полосы, но были вынуждены остановиться из-за того, что машина продолжила движение.

Кокорину выписали штраф 1500 рублей.

В общей сложности за все время владения автомобилем футболиста оштрафовали на сумму около 1,7 миллиона рублей – он совершил 1549 нарушений.

Кокорин оштрафован 55 раз за полгода: 31 раз – за нарушения на BMW с номерами «ВОР», 24 – за езду на Porsche с номерами «ХАМ» без ОСАГО (Shot)