⚡ Гран-при России. «Невский лед». Бойкова и Козловский выиграли короткую программу, Мишина и Галлямов – 2-е, Кадырова и Миронов – 3-и
Бойкова и Козловский выиграли короткую программу на Гран-при в Санкт-Петербурге.
Гран-при России по фигурному катанию-2024/25
5-й этап
Санкт-Петербург
«Невский лед»
Пары
Короткая программа
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 82,71
2. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 81,50
3. Ясмина Кадырова – Илья Миронов – 69,81
Расписание пятого этапа Гран-при России в Петербурге: там выступят Акатьева, Муравьева, Горбачева, Алиев, Гуменник, Дикиджи, Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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