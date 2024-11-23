У Соболева 2 удара в створ и 0+0 в 9 матчах за «Зенит» в РПЛ
Александр Соболев провел 9-й матч за «Зенит» в Мир РПЛ без голов.
В игре с «Оренбургом» (1:0) форвард вышел с первых минут и был заменен в перерыве – вместо него в игру вошел Матео Кассьерра.
За 9 матчей у Соболева 340 минут на поле, 10 ударов (1.2 xG – ожидаемые голы), 2 удара в створ, 6 пасов под удар (0.4 xA – ожидаемые ассисты), 0 голов и 0 голевых передач. Он также получил 2 желтые карточки.
Еще один матч в лиге Александр провел за «Спартак» – без результативных действий. Его статистика – здесь.
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