Марченко сделал дубль в матче с «Каролиной» и стал 1-й звездой. У него 20 очков и «+9» в 20 играх в сезоне

Кирилл Марченко сделал дубль в матче с «Каролиной» и стал 1-й звездой.

Форвард «Коламбуса » забросил 2 шайбы в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (5:4 Б).

В активе 24-летнего россиянина стало 20 (8+12) очков в 20 играх в текущем сезоне при полезности «минус 9».

Сегодня Марченко (20:15 – третий матч в сезоне с 20+ минутами, 3:43 – в большинстве, «+2») отметился 4 бросками в створ и 2 перехватами.