Гран-при Китая. Дэвис и Смолкин, Гиньяр и Фаббри, Лажуа и Лага, Каррейра и Пономаренко представят произвольные танцы
Гран-при по фигурному катанию
6-й этап
Cup of China
Чунцин, Китай
Танцы на льду
Произвольный танец
Начало – 9:30 по московскому времени (23 ноября), прямая трансляция – Okko.
Первая разминка
1. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай)
2. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай)
3. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)
4. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)
5. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)
Вторая разминка
6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)
7. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)
8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)
9. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)
10. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)
После ритм-танца
1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 84,84
2. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 81,53
3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 79,22
4. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 77,80
5. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 75,96
6. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 75,63
7. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 73,50
8. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 70,53
9. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай) – 61,64
10. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай) – 59,96
Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин
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