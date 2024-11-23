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Гран-при Китая. Дэвис и Смолкин, Гиньяр и Фаббри, Лажуа и Лага, Каррейра и Пономаренко представят произвольные танцы

Гиньяр и Фаббри, Дэвис и Смолкин покажут произвольные танцы на Гран-при Китая.

Гран-при по фигурному катанию

6-й этап

Cup of China

Чунцин, Китай

Танцы на льду

Произвольный танец

Начало – 9:30 по московскому времени (23 ноября), прямая трансляция – Okko.

Первая разминка

1. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай)

2. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай)

3. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия)

4. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция)

5. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США)

Вторая разминка

6. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания)

7. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия)

8. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США)

9. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада)

10. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия)

После ритм-танца

1. Шарлен Гиньяр – Марко Фаббри (Италия) – 84,84

2. Марджори Лажуа – Захари Лага (Канада) – 81,53

3. Кристина Каррейра – Энтони Пономаренко (США) – 79,22

4. Юлия Турккила – Маттиас Верслуйс (Финляндия) – 77,80

5. Оливия Смарт – Тим Дик (Испания) – 75,96

6. Кэролайн Грин – Майкл Парсонс (США) – 75,63

7. Лоисья Демужо – Тео Ле Мерсье (Франция) – 73,50

8. Диана Дэвис – Глеб Смолкин (Грузия) – 70,53

9. Жэнь Цзюньфэй – Син Цзянин (Китай) – 61,64

10. Сяо Цзыси – Хэ Линхао (Китай) – 59,96

Расписание Гран-при Китая: там выступят Дэвис и Смолкин, Губанова, Гленн, Сяо Хим Фа, Эгадзе, Хазе и Володин

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
logoГлеб Смолкин
Оливия Смарт
logoсборная Франции
Тим Дик
Хэ Линхао
Сяо Цзыси
Син Цзянин
Энтони Пономаренко
logoсборная Финляндии
Марджори Лажуа
танцы на льду
logoсборная США
logoсборная Китая
Юлия Турккила
Тео Ле Мерсье
logoсборная Италии по фигурному катанию
Лоисья Демужо
Захари Лага
результаты
Кристина Каррейра
Шарлен Гиньяр
Жэнь Цзюньфэй
logoсборная Канады
Кэролайн Грин
logoсборная Испании
сборная Грузии
logoГран-при Китая
logoДиана Дэвис
logoГран-при
Маттиас Верслуйс
Майкл Парсонс
Марко Фаббри
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