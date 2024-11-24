Бобровский пропустил 6 шайб впервые в сезоне, отбив 18 из 24 бросков «Колорадо». У него 3 поражения в 4 последних матчах

Сергей Бобровский пропустил 6 шайб впервые в сезоне.

Вратарь «Флориды» отразил 18 бросков из 24 в матче чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:7). Седьмой гол «Эвеланш» забили в пустые ворота на 58-й минуте.

Россиянин потерпел третье поражение в 4 последних играх. Всего в 15 матчах сезона у Бобровского 9 побед при 88,5% сэйвов и коэффициенте надежности 3,18.