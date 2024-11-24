Бобровский пропустил 6 шайб впервые в сезоне, отбив 18 из 24 бросков «Колорадо». У него 3 поражения в 4 последних матчах
Сергей Бобровский пропустил 6 шайб впервые в сезоне.
Вратарь «Флориды» отразил 18 бросков из 24 в матче чемпионата НХЛ с «Колорадо» (4:7). Седьмой гол «Эвеланш» забили в пустые ворота на 58-й минуте.
Россиянин потерпел третье поражение в 4 последних играх. Всего в 15 матчах сезона у Бобровского 9 побед при 88,5% сэйвов и коэффициенте надежности 3,18.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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