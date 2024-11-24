Панарин сделал дубль в матче с «Эдмонтоном», прервав серию из 5 игр без голов. У него 6 бросков и «минус 2» за 18:59

Артемий Панарин сделал дубль в матче с «Эдмонтоном».

Форвард «Рейнджерс » забросил обе шайбы своей команды в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (2:6).

В активе 33-летнего россиянина стало 26 (12+14) очков в 19 играх в текущем сезоне при полезности «плюс 1». Он прервал серию из 5 матчей без голов.

Сегодня Панарин (18:59, 3:04 – в большинстве, «минус 2») 6 раз бросил в створ ворот. Также в его активе 1 силовой прием и 1 перехват.