Панарин сделал дубль в матче с «Эдмонтоном», прервав серию из 5 игр без голов. У него 6 бросков и «минус 2» за 18:59
Артемий Панарин сделал дубль в матче с «Эдмонтоном».
Форвард «Рейнджерс» забросил обе шайбы своей команды в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Ойлерс» (2:6).
В активе 33-летнего россиянина стало 26 (12+14) очков в 19 играх в текущем сезоне при полезности «плюс 1». Он прервал серию из 5 матчей без голов.
Сегодня Панарин (18:59, 3:04 – в большинстве, «минус 2») 6 раз бросил в створ ворот. Также в его активе 1 силовой прием и 1 перехват.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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