У «Зенита» 8 побед и ничья в 9 последних матчах

«Зенит» продлил серию без поражений во всех турнирах до 9 матчей.

Команда тренера Сергея Семака сегодня обыграла «Оренбург » (1:0) в рамках Мир РПЛ . Серия «Зенита » без поражений достигла 9 матчей во всех турнирах в официальных матчах – 8 побед и ничья с «Локомотивом». Последнее поражение было 28 сентября – от «Краснодара» (0:2).