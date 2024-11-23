У «Зенита» 8 побед и ничья в 9 последних матчах
«Зенит» продлил серию без поражений во всех турнирах до 9 матчей.
Команда тренера Сергея Семака сегодня обыграла «Оренбург» (1:0) в рамках Мир РПЛ.
Серия «Зенита» без поражений достигла 9 матчей во всех турнирах в официальных матчах – 8 побед и ничья с «Локомотивом».
Последнее поражение было 28 сентября – от «Краснодара» (0:2).
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