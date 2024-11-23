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У «Зенита» 8 побед и ничья в 9 последних матчах

«Зенит» продлил серию без поражений во всех турнирах до 9 матчей.

Команда тренера Сергея Семака сегодня обыграла «Оренбург» (1:0) в рамках Мир РПЛ.

Серия «Зенита» без поражений достигла 9 матчей во всех турнирах в официальных матчах – 8 побед и ничья с «Локомотивом».

Последнее поражение было 28 сентября – от «Краснодара» (0:2).

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс’’
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