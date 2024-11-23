«Ман Сити» проиграл 5 матчей подряд впервые с 2006 года. В следующем туре АПЛ – «Ливерпуль»
«Манчестер Сити» проиграл пять матчей подряд.
Команда Пепа Гвардиолы сегодня была разгромлена «Тоттенхэмом» на «Этихаде» – 0:4.
Начиная с 30 октября «горожане» также уступили «шпорам» в Кубке английской лиги (1:2), «Борнмуту» (1:2) и «Брайтону» (1:2) – в АПЛ, «Спортингу» (1:4) – в Лиге чемпионов.
В последний раз серия из пяти поражений была у «Сити» в первой половине 2006 года.
26 ноября действующие чемпионы Англии примут «Фейеноорд», а 1 декабря встретятся с «Ливерпулем» в АПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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