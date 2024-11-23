«Ман Сити» проиграл 5 матчей подряд впервые с 2006 года. В следующем туре АПЛ – «Ливерпуль»

«Манчестер Сити» проиграл пять матчей подряд.

Команда Пепа Гвардиолы сегодня была разгромлена «Тоттенхэмом » на «Этихаде» – 0:4.

Начиная с 30 октября «горожане» также уступили «шпорам» в Кубке английской лиги (1:2), «Борнмуту» (1:2) и «Брайтону» (1:2) – в АПЛ , «Спортингу» (1:4) – в Лиге чемпионов.

В последний раз серия из пяти поражений была у «Сити » в первой половине 2006 года.

26 ноября действующие чемпионы Англии примут «Фейеноорд», а 1 декабря встретятся с «Ливерпулем» в АПЛ.