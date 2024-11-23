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ЦСКА ни разу не пробил по воротам во 2-м тайме матча РПЛ впервые как минимум с 2009 года

ЦСКА ни разу не пробил по воротам во втором тайме против «Ростова» (1:2).

Это первый подобный случай у армейцев в Мир РПЛ за время сбора статистики Opta с 2009 года.

За это время ЦСКА провел 478 матчей в РПЛ и бил по воротам во втором тайме в каждом из них. 

Опубликовано: Sports
Источник: Opta
logoЦСКА
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoМарко Николич
рекорды
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