Петр Ян единогласным решением победил Дейвисона Фигейредо в главном поединке UFC Fight Night 248

В Макао (Китай) состоялся турнир UFC Fight Night 248, в главном бою которого прошел поединок в легчайшем весе между Петром Яном (18-5) и Дейвисоном Фигейредо (24-4-1).

Ян победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

Это вторая подряд победа для Яна в UFC. В марте он победил судейским решением Суна Ядуна .

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Петр Ян снова идет за титулом, но встретится с экс-чемпионом. Необычный турнир UFC в Макао