Петр Ян единогласным решением победил Дейвисона Фигейредо в главном поединке UFC Fight Night 248
В Макао (Китай) состоялся турнир UFC Fight Night 248, в главном бою которого прошел поединок в легчайшем весе между Петром Яном (18-5) и Дейвисоном Фигейредо (24-4-1).
Ян победил единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).
Это вторая подряд победа для Яна в UFC. В марте он победил судейским решением Суна Ядуна.
UFC Fight Night 248: Ян – Фигейредо, Салихов нокаутировал Кенана, Ульберг победил Оздемира
Петр Ян снова идет за титулом, но встретится с экс-чемпионом. Необычный турнир UFC в Макао
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Sports
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости